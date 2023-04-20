شكرا لقرائتكم خبر عن كعكتين فى اليوم.. نصائح طبية لكبار السن ومرضى السكر للتناول الآمن لحلوى العيد والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، يعتبر كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد ، وذلك لأنهم يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم نتيجة من سعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور، فلا يتسبب في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة (2-3 قطع) طول اليوم بالإضافة لاحتوائه على البيض الذى يرفع من قيمته الغذائية.
وشدد الدكتور حسن حسونة أنه يجب على مرضى السكر الاقلال من تناول الكعك وحلوى العيد(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة سكر الدم لديهم مضبوطة وغير مرتفعة، موضحًا أنه بالنسبة لكبار السن يجب عليهم عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد ،لعدم حدوث اضطرابات الهضم ولأنهم قد يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.