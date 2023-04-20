شكرا لقرائتكم خبر عن كعكتين فى اليوم.. نصائح طبية لكبار السن ومرضى السكر للتناول الآمن لحلوى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور حسن حسونة استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث عدد من النصائح الطبية لكبار السن ومرضى السكر للتناول الصحى لكعك عيد الفطر وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والمقرر له فلكيًا أن يبدأ غدًا الجمعة.

وقال الدكتور حسن حسونة، فى نشرة طبية للمركز القومى للبحوث، يعتبر مرض السكر من ضمن الفئات الممنوعين من تناول الكعك والسكريات بكميات كبيرة(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة السكر مضبوطة وغير مرتفعة ، حيث أن مريض السكر يكون لديه شراهة لتناول كميات كبيرة من حلوى وكعك العيد و يجب تناول الحلوى التي لا تحتوى على نسب كبيرة من السكر مثل البسكويت.

وأوضح استاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث ، يعتبر كبار السن من ضمن الفئات التي يجب عليها عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد ، وذلك لأنهم يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم نتيجة من سعرات الحرارية من الكعك والغريبة والبيتي فور، فلا يتسبب في إصابة الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية معقولة (2-3 قطع) طول اليوم بالإضافة لاحتوائه على البيض الذى يرفع من قيمته الغذائية.

وشدد الدكتور حسن حسونة أنه يجب على مرضى السكر الاقلال من تناول الكعك وحلوى العيد(1-2 قطعة طول اليوم على فترات متباعدة) وبشرط أن تكون نسبة سكر الدم لديهم مضبوطة وغير مرتفعة، موضحًا أنه بالنسبة لكبار السن يجب عليهم عدم تناول كمية كبيرة من حلوى وكعك العيد ،لعدم حدوث اضطرابات الهضم ولأنهم قد يعانون أحيانا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم.