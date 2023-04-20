شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى ترفع حالة الطوارىء خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع المهندس محمد صالح الوكيل الدائم للوزارة، للاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء أجازة "عيد الفطر المبارك".

ووجه سويلم برفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام العيد، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين.

كما وجه بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

وشدد سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.