شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس تعقد مؤتمرها السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومقرره نيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة، المؤتمر السنوى للجنة والذى يعقد مساء اليوم الخميس 20 أبريل ببيت المؤتمرات بسان مارك بالخاطبة، والذى يستمر حتى السبت المقبل، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان " التحديات المعاصرة للمجتمع المصرى" ، ويشارك فيه لفيف من والكهنة والأرخنة والخدام، ممثلين عن ايبارشيات الكرازة المرقسية، يتم اختيارهم من خلال مطران أو أسقف الإيبارشية ، ويهدف المؤتمر إلى تأكيد دور لجنة العلاقات العامة التابعة للمجمع المقدس فى إرساء أهدافها واستراتيجياتها فى تعزيز الروابط بين الكنيسة ومؤسسات الدولة المختلفة، والتأكيد على الدور الوطنى فى تعزيز التعاون والمشاركة المجتمعية من خلال تدريب أبناء الكنيسة وتعزيز تواجدهم فى مختلف المؤسسات والأحزاب السياسة والعمل الأهلى، و إرساء روابط المحبة والود لدى الجميع، مع إظهار الدور الوطنى للأقباط من خلال تفعيل المشاركة الوطنية للأقباط والتخطيط لكيفية الوقاية من الأزمات وإدارتها بصورة إيجابية.

وتنبثق من لجنة العلاقات العامة ثلاث لجان فرعية وهم لجنة إدارة الأزمات و لجنة المشاركة الوطنية و لجنة العلاقات المجتمعية ويرأس لجنة العلاقات العامة نيافة الانبا بيمن، والمقرر المساعد نيافة الانبا اكليمندس الأسقف العام، وسكرتير اللجنة القمص بولس حليم والمنسق العام المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ.

ويشمل المؤتمر تعريف بدور اللجنة وعدد من المحاضرات المختلفة بمشاركة أكاديميين ومتخصصين فى توضيح رؤية واستراتيجية اللجنة وكيفية تحقيق أهدافها وآليات العمل، والتى دائما ما ترفع إلى قداسة البابا تواضروس الثانى.