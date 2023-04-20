شكرا لقرائتكم خبر عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك فى إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بضرورة تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار الساعة، ووقف الإجازات والراحات للأطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفيات، وزيادة أعداد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الجراحية، وتجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، وتوافر الأدوية بصيدليات الطوارئ والتجهيزات الطبية ومستلزمات الطوارئ، وذلك لاستقبال أية حالات مرضية فى أى وقت، وتقديم العلاج اللازم لها.

وشدد الدكتور محمد الخشت، فى توجيهاته للدكتورة منال المصرى عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، على التأكد من استعدادات بنك الدم وتوافر كميات كافية من أكياس الدم لمختلف الفصائل الدموية ومشتقاتها، واستعدادات مركز السموم، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات التسمم الغذائى الطارئة، بالإضافة إلى عمل أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، والمعامل وأقسام الأشعة وإدارة المخازن على مدار الساعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة مراجعة صيانة جميع الأجهزة الطبية وغير الطبية، والمولدات الكهربائية وتوافر السولار الخاص بها، وتانكات الأكسجين، والتكييفات، وحالة المصاعد، وسلامة أجهزة الدفاع المدنى وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة تواجد مشرفى وأفراد الأمن على مدار اليوم، وسرعة الإبلاغ الفورى عن أى حالة طوارئ وتذليل العقبات.