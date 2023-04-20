شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: المتحدة قدمت جرعة درامية دسمة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت جرعة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، مضيفا أنها تنوعت ما بين الدراما الاجتماعى والكوميدى والتاريخى.

وأشاد طارق سعدة فى تصريحات له، بما تقدمه الشركة المتحدة من دور كبير فى رفع الوعى لدى المواطنين وما تقدمه من وجبة درامية دسمة للمشاهد المصرى والعربى، موضحا أن الشركة المتحدة عملت على جمع شمل الأسرة المصرية خلف الشاشة، لا سيما فى ظل التنوع والاختلاف بين المسلسلات التى تتم إذاعتها.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت فى مسلسلات رمضان 2023 عددا من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة على الشاشات التليفزيونية بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية، إذ شاركت بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم، أبرزها مسلسل جعفر العمدة، والمسلسل الكوميدي الكبير أوى 7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، و1000 حمدالله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.