شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع كعك العيد على المرضى والأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الداخلية المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك وتم توزيع عبوات "كعك" على النزلاء بعدد من المستشفيات العامة ودور رعاية الأيتام فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين خلال المبادرات الإنسانية.

وفى سياقٍ متصل وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" قام رجال الشرطة بتوزيع وجبات الإفطار على المواطنين بالميادين العامة والطرقات ممن تصادف تواجدهم أثناء وقت الإفطار.

يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.