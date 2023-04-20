شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية اليمن إثر حادث التدافع فى صنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازى جمهورية مصر العربية للجمهورية اليمنية الشقيقة إثر حادث التدافع المأسوي الذى شهدته مدينة صنعاء مساء أمس، مخلفاً أكثر من مائة ضحية ومئات المصابين.

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مشدداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب اليمن الشقيق فى هذا الظرف الأليم.