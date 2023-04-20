شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسليط الضوء عليها بمسلسل "تحت الوصاية".. متى تكون الولاية التعليمية للأم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى مسلسل "تحت الوصاية"، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023 ، الضوء على مشكلة الولاية التعليمية على الطلاب فى حال وفاة والدهم، حيث جسد المسلسل قصة أم تحاول الهرب لخلق حياة جديدة بعيدا عن أهل زوجها المتوفي الراغبين في التحكم بها وبأولادها، ومن ضمن الصعوبات التي تمر بها الأم هي عدم استطاعتها استكمال أوراق التقديم لنجلها بالمدرسة بسبب أن الولاية التعليمية من حق الجد (والد الزوج المتوفى).

وتعليقا على هذه القضية، متى تكون الولاية التعليمية للأم؟ وهو ما سنجيب عنه فى السطور التالية:

- تكون الولاية التعليمية للأم أو حتى غيرها من ذوى الشأن بتقديم طلب الحصول على الولاية للصغير طالما كانت الأم هى الحاضنة سواء كانت أرملة أو متزوجة أو مطلقة.

- قد لا تحتاج إلى اللجوء إلى أى إجراءات بالمحكمة للحصول على الولاية إذا ما كان الوالدين منفصلين بالطلاق، لأنها تقوم بإعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك، فتكون الولاية التعليمية لها بقوة القانون.

- إذا كانت هناك خلافات بين الزوجين قد تؤثر على مصلحة الصغير التعليمية فإنه يحق للأم الحاضنة المطالبة بها.

- الولاية التعليمية ليست دعوى قضائية وإنما هي طلب على عريضة يتم بإجراءات يسيرة وصور من المستندات الأساسية الموجودة لدى الأم الحاضنة.

- تحصل عليها من خلال طلب تقدمه إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة لإصدار أمر على عريضة بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

وتقدم الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان 2023 عدد من الأعمال الفنية والدرامية المتنوعة بين الكوميديا والأعمال الدينية والتاريخية إذ تشارك بنحو 17 عملا دراميا خلال هذا الموسم ، أبرزها مسلسل حضرة العمدة، وعملة نادرة ، والمسلسل الكوميدي الكبير أوي7، وضرب نار، ورسالة الإمام الشافعي، وجعفر العمدة ، و1000 حمدلله على السلامة، وجميلة وسوق الكانتو ، ويحيى وكنوز، ورسالة النور، والصفارة، وجت سليمة.