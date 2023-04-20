شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأمناء والآباء يهنئ الطلاب وأولياء الأمور بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أولياء الأمور والطلاب وجموع الشعب المصريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وتقدم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات، ودوام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

وتستطلع دار الإفتاء، برئاسة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1444هجريا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الخميس الموافق 20 أبريل، وإعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال.

وكان قد أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد الخميس وسيستمر فى الأفق فترات زمينة ليست بالقليلة.

وتابع رئيس المعهد فى تصريحات له: من ليس لديه إمكانيات للرؤية، ففضلا يمتنع عن إحداث بلبلة لدى المجتمع العربى، وتأكيدا على دقة الحسابات، ونفيا لما يدور من تخبط على بعض المواقع الإعلامية التى تستقى الغريب من الأخبار، فكسوف الشمس المنتظر حدوثه يوم الخميس 29 رمضان، 20 أبريل، دليل واضح على ميلاد هلال شهر شوال، فدوما الكسوف يحدث مع ميلاد الهلال الجديد.