شكرا لقرائتكم خبر عن إشارة مرور.. تعرف على إجراءات استخراج رخصة دراجة بخارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستلزم استخراج رخصة قيادة خاصة للدراجة البخارية مجموعة من الإجراءات يجب أن يتبعها جميع سائقى تلك المركبات، لكى يتم استخراج رخصة لها، وهى: 1- تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذج. 2- إجراء اختبار شفوى فى قواعد المرور وآدابها. 3 - إجراء اختبار عملى على القيادة. 4 - إصدار الرخصة لمقدم الطلب. 5 - المعايير المؤهلة للحصول على الرخصة. 6- إقامة مقدم الطلب فى دائرة التقديم أو وحدة المرور. 7- الحد الأدنى للسن 18 سنة. 8- إثبات اللياقة الطبية لمقدم الطلب. 9- صورة بطاقة الرقم القومى سارية أو الاطلاع على الأصل. 10- إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية صادرة من طبيب باطنة ونظر. 11- تجهيز 4 صور شمسية. 12-المؤهل الدراسى + صورة منه فى حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومى. 13- نموذج الاختبار الشفوى. 14- نموذج الاختبار العملى. 15- تقديم ما يفيد الاشتراك فى التأمينات.