شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن جاهزية الساحات والمساجد لصلاة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهت محافظة الجيزة استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جاهزية جميع المساجد والساحات المحددة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة، مؤكداً انه تم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

واطلع محافظ الجيزة على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد حيث تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن إدارة الحماية المدنية ستقوم بوضع سيارات إطفاء خلال أداء صلاة العيد بجوار ساحات المساجد الكبرى التى تشهد إقبال كبير من المواطنين في إطار تنفيذ إجراءات السلامة العامة إضافة إلى الحدائق العامة والمتنزهات المطلة على النيل والمناطق الأثرية والفنادق.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

وأشار محافظ الجيزة أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشأت الغذائية والاسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.

كما وجه المحافظ جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة العيد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.