شكرا لقرائتكم خبر عن خروج قطار عن القضبان فى إيطاليا يتسبب فى شلل حركة السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انحرفت عربة قطار شحن عن مسارها في محطة فلورنسا كاستيلو على مشارف مدينة توسكان ، وسادت حالة من الفوضى حول مواعيد الرحلات بين التأخير والإلغاء ، ولذلك فقد تم تعليق حركة السكك الحديدية على خطى فلورنسا بولونيا عالى السرعة، وأيضا على فلورنس-براتو بالقرب من فيرينزى كاستيلو .

وأوضحت وكالة "إيطاليا 24 " أنه على الرغم من أن الحادث لم يسفر عن إصابات إلا أن البنية التحتية تعرضت لأضرار كبيرة ، فقد أصبحت إيطاليا منقسمة الى قسمين بسبب حركة السكك الحديدية مع التسبب في ازعاج كبير لأولئك الذين يضطرون للسفر بالقطار عبر شبه الجزيرة.

وأوضحت شبكة السكك الحديدية في بيان: "انقطعت حركة السكك الحديدية على كل من الخط عالي السرعة والخط التقليدي بسبب خروج بعض عربات قطار الشحن عن القضبان في محطة فلورنس كاستيلو، وقد تعرضت البنية التحتية لأضرار كبيرة".

وأشارت الوكالة إلى أن مئات الأشخاص ، كثير منهم من السياح ، احتشدوا في المحطات المركزية للمدن الإيطالية الرئيسية بعد إلغاء رحلاتهم بسبب شلل حركة القطارات عالية السرعة بين ميلانو وفينيسيا وروما ، مما يجعل التنقل بين شمال وجنوب البلاد أمرا مستحيلا.

كان الانحراف عن السكة قد تسبب في سقوط بعض الأعمدة والأبراج التي تدعم الكابلات التي تزود القطارات والمسار بالكهرباء.