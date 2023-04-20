شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى ضوء الأحداث الجارية بالأراضى السودانية وفى إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية فى البلدين للعودة الآمنة للقوات المصرية المشتركة فى التدريب المشترك مع القوات السودانية.

وأوضح المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أنه تم أمس الأربعاء ١٩ إبريل اتخاذ كافة اجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد ٣ طائرة نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية فى إحدي المطارات بالأراضى السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية فى ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضى السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة المصرية والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة .

وأضاف المتحدث أنه تم صباح اليوم الخميس ٢٠ ابريل وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة جمهورية مصر العربية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضى السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الخارجية: نجاح جهود تأمين سلامة باقى الجنود المصريين فى السودان

أعلنت جمهورية مصر العربية نجاح الجهود التي قامت بها بالتنسيق والتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتأمين سلامة باقى الجنود المصريين المتواجدين في جمهورية السودان لدى قوات الدعم السريع وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم.

وأعرب البلدان الشقيقان عن تقديرهما للصليب الأحمر الدولي لما بذله من جهود في دعم عملية تأمين سلامة الجنود المصريين.

وذكرت وزارتا الخارجية المصرية الإماراتية ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار موقف الدولتين الداعم للتهدئة عبر التواصل المستمر مع الأطراف السودانية لضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي.





المالية:طرحنا أكثر من 50 مليون جنيه من "الفكة" فى أبريل بمناسبة الأعياد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم طرح أكثر من ٥٠ مليون جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" فى شهر أبريل الحالى؛ بمناسبة عيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك، على نحو يُلبى احتياجات المواطنين والأسواق بكل المحافظات، بما يضمن تيسير حركة البيع والشراء، وعدم حدوث أى اختناقات بمواقف السيارات أو المحلات التجارية.

أضاف الوزير، أن "رقمنة" مصلحة الخزانة وسك العملة وفقًا لأحدث النظم العالمية، أسهم فى إحداث نقلة نوعية في مسار العمل داخل المصلحة، حيث تم استحداث العمل بآليات متطورة توفر الوقت والجهد، وترفع الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية، على نحو يمكننا من طرح كميات إضافية من "الفكة" قبيل المواسم والأعياد.

وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إن المصلحة تشهد لأول مرة توفير احتياطات من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لمدة عامين، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة الماضية، شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين على مقر مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة"؛ للحصول على "الفلوس الجديدة" التى يتم توفيرها بالتعاون مع القطاع المصرفى، و"الفكة" من العملات المعدنية المساعدة، تزامنًا مع عيد "القيامة المجيد" و"عيد الفطر المبارك".

الصحة: 89 مركزا بالمحافظات لاستخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج فى العيد

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار العمل بـ 89 مركزًا رئيسيًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازات عيد الفطر المبارك من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل، بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن آليات استخراج شهادات فحص المقبلين على الزواج من مراكز وحدات الرعاية الأولية بالقاهرة والمحافظات، حيث يتم ذلك من خلال التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج فى عيد الفطر المبارك

وتابع : لا يشترط التقيد بوجود الطرف الآخر أثناء الفحص ويجب التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب في استخراج الشهادة وصورة الرقم القومى الخاصة بالطرف الأخر

وأضاف حسام عبد الغفار: يتم دفع الرسوم المقررة 220 جنيها شاملة التحاليل وطباعة الشهادة المؤمنة والحصول على إيصال الدفع.

محافظ القاهرة: إجراء رادع لمحاولات استغلال إجازة العيد للبناء المخالف

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أى محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع .

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال اجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور .

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 ، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد .

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 19480 جنيها بدون مصنعية

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 20 أبريل 2023 في مصر، إلي مستويات 19480 جنيها في التعاملات الفورية وذلك بدون إضافة مصنعية على الجنيه، حيث تسجل مصنعية جرام الذهب في الجنيه 40 إلي 50 جنيها.

ويعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم المنتجات المرغوب فيها خلال الفترة الحالية ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وله عدد من الأشكال قد تختلف من شركة إلي أخرى لكن الأكثر انتشاراً هو الجنيه المرسوم عليه صورة الملك جورج.