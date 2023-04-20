شكرا لقرائتكم خبر عن المواعيد وأسعار التذاكر.. كل ما تريد معرفته لزيارة المتحف المصرى الكبير بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الجولات الإرشادية المحدودة بالمتحف المصري الكبير، خلال عيد الفطر المبارك، والتي تهدف لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمى.

ويتم عمل 7 جولات يوميًا في توقيتات محددة وهي؛ 10 صباحا، 12 ظهرًا، 2 بعد الظهر، 4 عصرًا،6 مساءً، 8 مساءً، 10 مساءً.

ويتم حجز تذاكر الزيارة عبر الضغط على الموقع الإلكتروني من هنا :

وعن أسعار تذاكر الزيارة للمصريين:

للمصري البالغ فوق سن الـ21 سعر التذكرة 150 جنيها.

للمصري من سن 6 سنوات وحتى 21 سنة سعر التذكرة 75 جنيها.

للطالب المصري سعر التذكرة 75 جنيها.

وبالنسبة لكبار السن فوق 60 سنة سعر التذكرة 75 جنيها.

وتذاكر الدخول المجانية متاحة فقط فى شبابيك بيع التذاكر الرئيسية بالمتحف للأطفال تحت سن 6 سنوات.

وبالنسبة للأجانبفسعر التذكرة 1000 جنية للزيارة لمن هو فوق 21 سنة، و 500 جنية لمن هم بين 6 سنوات و 21 سنة، و500 جنية للطلاب الأجانب.

وسوف تتمكن من خلال هذه الجولة زيارة البهو العظيم والبهو الزجاجي ومركز المؤتمرات والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، وتظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.