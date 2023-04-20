ماذا تفعل لو فاتتك الركعة الأولى فى صلاة العيد؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب

القاهرة - سامية سيد - ماذا أفعل لو فاتتنى الركعة الأولى فى صلاة العيد؟ سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، وجاء رد اللجنة كالآتى:

صلاة العيد سنة مؤكدة كما هو مذهب جمهور العلماء وذهب بعض المفسرين أن المقصود بالصلاة فى قوله تعالى "قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى" أنها صلاة عيد الفطر، وفى قوله تعالى "فصل لربك وانحر" أنها صلاة عيد الأضحى.

فإذا فاتتك الركعة الأولى من صلاة العيد وأدركت مع الإمام الركعة الثانية فاعلم أنها فى حقك أنت هى الركعة الأولى وعليك بعد أن يسلم الإمام أن تأتى بالركعة الثانية وتكبر فيها خمس تكبيرات وذلك هو مذهب الجمهور فى صلاة المسبوق ، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا" متفق عليه.