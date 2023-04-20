شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرؤية الشرعية فى البحرين: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الرؤية الشرعية فى مملكة البحرين أن يوم الجمعة 21 أبريل 2023م هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ.

وكان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أعلن في بيان اليوم، أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء اليوم الخميس، ليلة الجمعة، لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًا.

ودعا المجلس ممن تكون لديه شهادة أو نبأ عن رؤية الهلال أن يسارع بالاتصال بهيئة الرؤية الشرعية لإبلاغ ذلك.