شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى تابع على مدار الساعة التفاصيل الدقيقة لجهود إجلاء الجنود المصريين.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى تابع على مدار الساعة التفاصيل الدقيقة لجهود إجلاء الجنود المصريين.. "القاهرة الإخبارية": العملية تمت بتنسيق على أعلى مستوى بين الأجهزة المعنية.



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