شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الخميس، والد الإعلامية هبة حسب، زوجة الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، بعد صراع مع المرض.

ويتقدم الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير ”الخليج 365” وأسرة الجريدة، بخالص العزاء للإعلامية هبة حسب، والإعلامى أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلاميه، فى وفاة والد الأولى وحما الثانى، داعيين الله أن يرحم الفقيد ويلهم أسرته الصبر والسلوان.