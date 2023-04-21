شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تتفسح فى النيل.. 7 خطوات مهمة تحميك من خطر المراكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "اهلا بالعيد" بكل ما يحمله عيد الفطر المبارك من معانى الفرحة والبهجة والسرور للمواطنين وتبادل الزيارات والتهانى، وحرص المواطنين إلى الخروج إلى المتنزهات والحدائق لقضاء أسعد الأوقات برفقة الأهل والأحباب، فقد تعد مراكب النزهة النيلية من أكثر الوسائل الترفيهية التى يقبل عليها المصريون فى الأعياد والمناسبات السعيدة .

وحتى تصبح هذه الجولات السياحية، التى يرغب فيها الأصدقاء والعائلات، ممتعة وخالية من أى مشهد يعكر صفو هذه النزهة، يقدم ”الخليج 365” عددا من الإرشادات التى أقرها قانون الملاحة النهريّة رقم 10 لسنــة 1956، وحدّدتها الهيئة العامة للنقل النهرى، للوقاية من تلك الحوادث التى لا تخلو منها الأعياد والمناسبات.

ونرصد 7 شروط هامة يجب التاكد من وجودها فور صعودك المركب النيلية وهى: -

1- التأكد من ركوب المراكب النيلية من خلال مراسى محددة والتى تكون خاضعة للرقابة والتفتيش

2- أن تكون المركب لها رقم لوحى وعدد ركاب محدد مدون عليها

3-الإحجام عن الصعود على أى مركب متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى

4- عدم استقلال المراكب المتهالكة التى تعرض المواطنين للغرق

5- التأكد من وجود تراخيص للمركب وطاقمها

6-التأكد من التزام المركب بشروط السلامة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ

7-عدم التزاحم بكثافة على متن هذه المراكب.

وتواصل شرطة البيئة والمسطحات المائية حملاتها المكثفة على جميع المراسى، وذلك للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أى مرسى ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسى ومنعها من العمل فى حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.