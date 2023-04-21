شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فى ليبيا .. "الأوقاف" و"الإفتاء" ينقسمان حول موعد عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت المؤسسات الدينية فى ليبيا بحالة الانقسام التي تعاني منها البلاد خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في حالة استقطاب في كافة المؤسسات، وهو ما انعكس بشكل سلبي على عمل المؤسسات، ولعل أبرزها دار الإفتاء الليبية، فقد أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في بيان أن "لجنة تقصي الأهلة التابعة للجنة العليا للإفتاء أفادت أنه قد تمت رؤية الهلال هذه الليلة، وعليه فإن غداً الجمعة هو يوم عيد الفطر أول أيام شهر شوال لهذا العام أربع وأربعين وأربعمائة وألف هجرى".

وهنأت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الليبيين جميعا بالعيد، متمنية أن يعم الأمن والرخاء ليبيا.

في ذات السياق، أعلنت دار الإفتاء الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية السبت القادم أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك دون توضيح الشواهد التي استندت عليها دار الإفتاء للإعلان عن هلال شهر شوال.