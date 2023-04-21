شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وأمير قطر يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم بالتهنئة بحلول عيد الفطر المُبارك، داعياً الله أن يُعيدها على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

وأعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معرباً عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعباً بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام.