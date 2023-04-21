شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن بيع تذاكر قطارات السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعدد أماكن شراء وحجز تذاكر السفر على القطارات بالسكة الحديد ويصل إجمالي عدد المنافذ الثابتة 187 منفذ ثابت بالإضافة إلى الحجز الإلكترونى والمحصلين بالقطار. أماكن حجز تذاكر القطارات: 1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات وعددها (196) شباك مكيف وعدد (97) شباك مميز . - تم تدعيم المحطات بإنشاء عدد (58) منفذ بيع جديد تيسيرا على جمهور المسافرين . 2- مكاتب المدينة بعدد (33) مكتب موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات وبياناتها كالتالى : يوجد عدد (16) مكتب مدينة بالقاهرة وهم : (ألماظه - مصر الجديده- الدقي - باب اللوق - حلوان - الصحفيين - نادي القضاه - مجلس الشعب - المعادى - الازهر - عابدين - كوبرى القبه - شبرا - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - السيده زينب ) · عدد (4) مكاتب بالاسكندرية وهم ( مكتب المنشية- سبورتنج- نادى القضاه – المنتزة ) · عدد (1) بمنطقة وسط الدلتا ( مكتب نادى قضاه طنطا ) · عدد (7) بالمنطقة الوسطى (نادى قضاه أسيوط- نادي القضاه المنيا - نادي القضاه سوهاج - جامعة الازهر- جامعة اسيوط- جامعة سوهاج- نادى قضاة بنى سويف) . · عدد (5) بالمنطقة الجنوبية (نادى قضاه أسوان- نصر النوبه- جامعة اسوان - نادى قضاه قنا- جامعة قنا ) 3- تشغيل خدمة الحجز بالتليفون عن طريق التطبيق الهاتف المحمول . 4- حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكرالذاتية ((TVM وهى موجودة بمحطات( القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6اكتوبر) . 5- الحجز عن طريق الموقع الاليكترونى للهيئة (الانترنت) وموقع الحكومة الالكترونى 6- يتم صرف التذاكر بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات داخل القطارات والابواب.