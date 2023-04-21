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الصحة تكشف نصائح غذائية هامة لأول أيام عيد الفطر .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح والإرشادات الغذائية لأول أيام عيد الفطر والتى تضمنت :- 

 

-ضرورة التنوع في الغذاء وتناول جميع أنواع الأطعمة المتاحة إذا لم يكن هناك مانع طبي 

 

-التأكد من مصادر الغذاء مع التمهيد لتأقلم الجهاز الهضمي للعودة إلى العادات الغذائية 

 

-الابتعاد عن الوجبات الدسمة والسكريات والمقليات 

 

-الإكثار من شرب المياه والتوقف عن التدخين أو شرب القهوة على معدة خاوية 

 

-التقليل من تناول الأسماك المملحة وفي حالة تناولها يجب الإكثار من تناول البصل كمطهر طبيعي والخضروات الورقية

 

 -تجنب المشروبات الغازية واستبدالها بالعصائر غير المحلاة 

 

-احرص على شرب المشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة

 

 -تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب عسر الهضم مع مراعاة أن تشمل على بروتين، 

 

-تناول خضار ونشويات بكميات محددة

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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