شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الكشف عن سلامة وجودة الرنجة؟ والان مع تفاصيل الخبر
ويمكن للمستهلك الكشف عن سلامة وجودة الرنجة وعدم فسادها بعدة طرق..
1- التأكد من عدم وجود أى نموات فطرية على السطح أو وجود بقع ملونة .
2- التأكد من أن الرنجة متماسكة ولا يوجد أى تهتكات للجلد والأنسجة.
3- شم الرائحة خاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة أو مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعنى فساد الرنجة.
4- الضغط بأصبع السبابة والإبهام حول هذه الفتحة فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.
5- يعتبر اللون أيضا دليلا مهما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون أما إذا تحول اللون إلى الأصفر الباهت أو البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
6- كل ما سبق يمكن أن يكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروباتالممرضة والفطريات المفرزة للسموم إذا لم يراعي كل عوامل السلامة و الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة وحتى الاستهلاك.
بالإضافة إلى ما سبق هناك عدة نصائح مهمة يجب مراعاتها عند شراء واستهلاك الرنجة..1- تأكد من أن الرنجة معروضة فى ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.
2- تأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية.
3- يفضل طهى الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.
4- إضافة عصير الليمون لرفع الحموضة (خفض الـpH ) وبالتالى خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.
5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد غير المرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.
6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.
7- يحذر من استهلاك الرنجة لفئات معينة من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين نتيجة للمحتوي العالي منالصوديوم في هذه المنتجات.