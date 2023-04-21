شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن الكشف عن سلامة وجودة الرنجة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقبل المصريون فى عيد الفطر المبارك على شراء الأسماك المملحة كالسردين والفسيخ والملوحة والأسماك المدخنة مثل الرنجة كعادات غذائية مرتبطة بالاحتفال بهذه المناسبة، لكن هناك بعض النصائح المهمة للمستهلكين الواجب معرفتها واتباعها حفاظا على الصحة العامة وحماية للمستهلك.

ويمكن للمستهلك الكشف عن سلامة وجودة الرنجة وعدم فسادها بعدة طرق..

1- التأكد من عدم وجود أى نموات فطرية على السطح أو وجود بقع ملونة .

2- التأكد من أن الرنجة متماسكة ولا يوجد أى تهتكات للجلد والأنسجة.

3- شم الرائحة خاصة حول الفتحة الموجودة قرب الذيل فلو ظهرت رائحة غريبة أو مشابهة للبيض الفاسد فذلك يعنى فساد الرنجة.

4- الضغط بأصبع السبابة والإبهام حول هذه الفتحة فإذا خرجت مواد لزجة أو غازات تكون السمكة فاسدة.

5- يعتبر اللون أيضا دليلا مهما فالرنجة السليمة تكون ذهبية اللون أما إذا تحول اللون إلى الأصفر الباهت أو البني فهي غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

6- كل ما سبق يمكن أن يكون مؤشر لدخول السمكة في مرحلة فساد من عدمه - والرنجة بشكل عام عرضة للتلف والتلوث بالميكروباتالممرضة والفطريات المفرزة للسموم إذا لم يراعي كل عوامل السلامة و الجودة في مراحل الإنتاج المختلفة وحتى الاستهلاك.





بالإضافة إلى ما سبق هناك عدة نصائح مهمة يجب مراعاتها عند شراء واستهلاك الرنجة..1- تأكد من أن الرنجة معروضة فى ثلاجات العرض وليس الهواء الطلق.

2- تأكد من بطاقة البيانات المدونة من حيث تاريخ الإنتاج – مدة الصلاحية.

3- يفضل طهى الرنجة المدخنة علي البارد في قليل من الزيت طهيا جيدا.

4- إضافة عصير الليمون لرفع الحموضة (خفض الـpH ) وبالتالى خلق بيئة غير مناسبة لنمو البكتيريا.

5- نزع جلد الأسماك المدخنة للتخلص من المواد غير المرغوبة والضارة المترسبة من الدخان علي سطح الرنجة.

6- استهلك اللحم من الخارج دون فتح بطن الرنجة.

7- يحذر من استهلاك الرنجة لفئات معينة من المستهلكين مثل مرضي ضغط الدم المرتفع وتصلب الشرايين نتيجة للمحتوي العالي منالصوديوم في هذه المنتجات.