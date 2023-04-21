شكرا لقرائتكم خبر عن "حق الرحم" موضوع خطبة الجمعة فى مساجد الجمهورية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة، اليوم، تحت عنوان "حق الرحم"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة من 28 أبريل حتى نهاية مايو 2023 ، وذلك على النحو الآتى..

• الجمعة 28 أبريل 2023م - حق العمل .

• الجمعة 5 مايو 2023م - " خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" .

• الجمعة 12 مايو2023 - أسماء الله الحسنى وأثر فهمها في حياتنا .

• الجمعة 19 مايو2023م - سنن الله الكونية فى القرآن الكريم .

• الجمعة 26 مايو 2023م- فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) .