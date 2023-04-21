شكرا لقرائتكم خبر عن كعكة واحدة تكفى.. المعهد القومى للتغذية يحذر من الإكثار فى تناول حلويات العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومى للتغذية، عددا من النصائح المهمة لمرور احتفالات عيد الفطر دون حدوث أى مشكلات صحية ناتجة عن عدم اتباع النصائج التغذوية فى رمضان بشأن الالتزام بالحد من السكريات، والتى تزيد من الشهية وتناول كميات أكبر فى تناول الطعام، وما يترتب على ذلك من مشاكل.

وأوضحت أن "الترمس" أحد المغذيات والبروتينات الطبيعية، حال عدم وضع مواد لازعة عليه مثل الملح أو الشطة، مشيرة إلى أنه يجب التعامل معه باعتباره مقبلات ولا يجب تناول كميات كبيرة منها لأنه ليس غذاء، فقط يمكن الحصول على كمية محدودة منه مع شرب كمية كبيرة من الماء.

وأشارت إلى أن الأسماك المملحة المسموح به منها هى "السردين المعلب" والرنجة، أما الراغبين فى تناول الفسيخ رغم التخوفات الكبيرة منه، فلابد من التأكد من مصدره لضمان سلامته، فضلا عن الحرص وعدم تناول كميات لزيادة ملوحة تلك الأكلات.

أما بالنسبة لكعك العيد والبسكويت، فقالت: يكفى تناول بسكويتة واحدة أو كعكة مع كوب من الشاى ومرة واحدة فى اليوم، فلا يجب تناول كعك وبسكويت طوال اليوم حتى يصبح الفرد متناول كيلو طوال الـ24، فلدينا قاعدة معروفة تقول أن الإكثار من كل ما هو أبيض ضار، كالملح والسكريات من معلقتين لـ3 ملاعق كافية خلال اليوم، حيث تضغط السكريات على البنكرياس وتؤدى الاستمرار فيها ووجود عامل وراثى إلى السمنة، خاصة فى ظل ارتفاع نسبة السمنة فى مصر تقريبا 70% من المواطنين إما سمنة أو ارتفاع فى الوزن.

وأكدت ضرورة تناول الخضراوات والأغذية الغنية بالألياف والمشروبات الصحية، وتناول كل الأطعمة دون إفراط، وحال الزيادة فى تناول الأطعمة لابد أن يقابلها زيادة فى المجهود والحركة لزيادة حرق الدهون، والإكثار من شرب كثير من المياه.