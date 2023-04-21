شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك لقضاء إجازة العيد بالإسكندرية من الشواطئ للمتنزهات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى عيد الفطر المبارك فى كل عام، ويبدأ معه موسم جديد للمصيف و التنزه بمحافظة الإسكندرية ،خاصة وأن الإسكندرية و التى تعتبر العاصمة الثانية لمصر، تتمتع بكافة مقومات المدن السياحية، فهى تتمتع بعدة مزارات سياحية الى جانب شواطئها الساحرة ،حيث المناطق الأثرية و مجموعة كبيرة من المتاحف ، بالإضافة الصرح الثقافى الكبير "مكتبة الإسكندرية " .

الخليج 365 يستعرض فى السطور التالية دليلك السياحى لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك بمحافظة الإسكندرية وأهم أماكن الزيارة بها :

1. الشواطئ الساحرة الممتدة بطول ساحل الإسكندرية ، استعدت محافظة الاسكندرية بنحو 64 شاطئ لإستقبال الوافدين خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك ، وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية ، عودة شواطئ "البوريفاج" الثلاثة لاستقبال المصطافين مرة أخرى

2.مكتبة الإسكندرية ، ويتضمن برنامج زيارة المكتبة المخصص للزائرين ،تعريف بالمكتبة وقاعة الاطلاع الرئيسية والمشاريع الرقمية الخاصة بالمكتبة،مكتبة الطفل والنشء،متحف المخطوطات ،المعارض ، متحف السادات ، عرض البانوراما الحضارية .

3. زيارة قلعة قايتباى و المتاحف المحيطة بها ، من متحف الأحياء المائية ،و متحف المحنطات ، وهو يوجد داخل أروقة القلعة الخارجية.

4. زيارة المتاحف حيث يوجد بالإسكندرية 15 متحف ،وأبرزها متحف المجوهرات " 1064" قطعة نفسية من الذهب و الاحجار الكريمة

5. قضاء يوم ممتع بالحدائق العامة ، أبرزها حديقة الحيوان وحدائق المنتزة وحديثة الشلالات

6. التمتع بفسحة بحرية ممتعة من القلعة للمكتبة لسياحة القوارب و اليخوت وتنطلق القوارب من مرسى القوارب و اليخوت ببحرى

7. التنزه على كورنيش الاسكندرية الممتد من المندرة وحتى الأنفوشى

8. التنزه على الممشى الجديد بكوبرى 45 و الذى أنشأ على نفس الطراز المعمارى لكوبرى ستانلى

9. التسوق فى أشهر الأسواق التجارية بالاسكندرية و أبرزها منطقة وسط الإسكندرية "محطة الرمل" و"المنشية"

10.شراء و تناول وجبات الاسماك المملحة ، وأشهر مناطق بيعها بمنطقة العطارين خلف محطة مصر