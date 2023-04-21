شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكرم عددا من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

وكرم الرئيس السيسى أسر الرائد الشهيد أحمد بسيونى حسن، والرائد الشهيد حسين جمال عبد الرحمن، والرائد الشهيد محمد مظهر أحمد، ومساعد شهيد إيهاب فتحى محمد، ورقيب شهيد جمعة رجب إسماعيل، وعقيد شهيد محمد عبد المنعم عبد الرؤوف، وعقيد شهيد أحمد محمود محمد، وأمين شرطة شهيد حمادة صبحى رمضان، وأمين شرطة شهيد عيد يونس عبد الحميد، وأمين شرطة شهيد محمد محمود عبد الله.

وكان الرئيس السيسي، قد أدي صباح اليوم، صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى، بحضور قيادات الدولة.

وتحتفل الأمة الإسلامية والعربية اليوم الجمعة بعيد الفطر، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء وملوك الدول، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكانت دار الإفتاءِ المصريةُ، استطلعت هلالَ شهرِ شوال لعام 1444 هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسعَ والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًّا، الموافق 20 أبريل لعام 2023 ميلاديًّا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وعلى ذلك أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر أبريل لعام 2023 ميلاديًّا هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًّا.