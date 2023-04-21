شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تشارك المواطنين فرحتهم خلال صلاة العيد وتوزع هدايا على الأطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بفاعلية "تكبيرات العيد"، من خلال التجمع فى جميع الساحات على مستوى المحافظة، لصلاة العيد بزى موحد يحمل شعار المؤسسة، مع توزيع الشيكولاتة، وبالونات فى مراكز القنطرة غرب والقنطرة شرق، القصاصين، التل الكبير، فايد، ومركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة أبوصوير.

وشارك عدد كبير من المتطوعين فى فاعليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك ولاقت تلك الفاعلية استحسان وإشادة من المواطنين بجانب الفرحة التى رسمتها المؤسسة على وجوه الأطفال من خلال توزيع الشكولاتة والحلوى عليهم.

وشارك متطوعو حياة كريمة أهالى مراكز ومدن وقرى المحافظة فى الاحتفال بعيد الفطر المبارك.