شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة مداخل المقابر بالتزامن مع زيارة المواطنين فى أول أيام العيد بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الشوارع المؤدية للمقابر بالقاهرة ازدحاما، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على زيارة المقابر فى أول أيام العيد، عقب آداء صلاة العيد.

وحرصت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة على تجميل المداخل الخاصة بالمقابر ورفع كفاءة الشوارع المؤدسة إليها، وانتشر باعة الورود بالشوارع المؤدية للمقابر.

وتفقد اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال النظافة بمحور المشير ومقابر مدينة نصر، حيث تفقد أعمال رفع مستوي النظافه والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها بكافه ارجاء المنطقه من تجريد الأتربة وزراعه اشجار في إطار استعدادات مكثفة لرفع مستوى النظافه ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ خلال زيارات المواطنين للمقابر في فتره الأعياد.

والأعياد سُنَّةٌ فِطْرِيَّة جُبِلَ الناس على اتخاذها، فكانوا منذ القدم يخصِّصُون أيامًا للاحتفال والاجتماع وإظهار الفرح لإحياء ذكرى مُناسَباتٍ حصلت في مثل تلك الأيام، كأيام النصر وأيام الميلاد، وكان لِكُلِّ أمة أيامٌ معلومةٌ تُظهِر فيها زينتَها وتعلن سرورها وتُسرِّي عن نفسها ما يُصيبها من رَهَق الحياة وعَنَتِها، وعلى هذه السُّنَّة وَجَد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الأنصارَ في المدينة بعد هجرته إليها يلعبون في يومين، وَرِثُوا اتِّخاذَهُما عِيدًا عن الجاهليَّة، فلم يُنكِرْ أصْلَ الفكرة، وأباح اتخاذ العيد تحصيلًا لمزاياه القومية والاجتماعية والدينية، ولكنه استبدل بيومي الجاهلية يومين آخرين مرتبطين بشعيرتين من أعظم شعائر الإسلام، وهما يوما الفطر والأضحى.