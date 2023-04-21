شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجرى اتصالات بالمحافظين لمتابعة أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، صباح اليوم، لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بأجازة العيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وحرص وزير التنمية المحلية على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصرى والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه الوزير بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الفطر، داعيا المولى عز وجل أن تظل مصرنا الغالية تنعم بالأمن والطمأنينة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة تواجد كافة القيادات بالمحافظات فى مواقعها خلال فترة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار الساعة فى حالة الطوارئ.

وأكد " آمنة " على ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء فى اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضى باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة العيد، مشددًا على أهمية متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات وفقاً لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الاخرى، سواء لسيارات النقل العام، أو السرفيس، أو نقل الركاب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أى تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول وعدم الاهتمام بالمدن والأحياء فقط والاهتمام بالقرى، وشدد الوزير على ضرورة التصدى لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.

كما جدد اللواء هشام آمنة التأكيد على ضرورة التصدى بحسم لأى محاولات للتعدى على أملاك وأراضى الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف استغلالاً لفترة الإجازات والأعياد، مشددًا على أهمية التنسيق مع الإدارات والجهات المحلية للإبلاغ عن أى حالات تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية لهذه الحالات المرصودة، وشدد الوزير على التعامل بحسم وعدم التهاون مع المعتدين على الأراضى الزراعية أو مخالفى البناء مع أهمية المرور الميدانى لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملها خلال إجازة العيد، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية فى مجلس الوزراء فى حالة أى أحداث طارئة، لافتاً إلى تلقى الوزارة أى شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo).، وفاكس رقم 33374892.

وأشار المحافظين إلى قيامهم بعدد من الجولات الميدانية فى مناطق مختلفة بالمحافظات لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال أول أيام عيد الفطر وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوى والورود مشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر، كما أشار المحافظين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية للعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.