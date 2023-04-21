شكرا لقرائتكم خبر عن زوار حديقة الطفل يفترشون المسطحات الخضراء فى أول أيام عيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت حدائق القاهرة إقبال متوسط بالتزامن مع احتفالات أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث افترش الزوار الحدائق للاحتفال بالعيد، وشهدت حديقة الطفل بمدينة نصر اقبال من الزوار.

وفى السياق أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و114 للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .

وأكد محافظ القاهرة أن رؤساء الاحياء متواجدون ميدانيًا طوال أيام العيد مع عمل ورديات على مدار 24 ساعة لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين .

وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك مشيرًا إلى أن جميع المخابز عادت للعمل مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات .

وأشار محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية تقوم بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع .

وشدد محافظ القاهرة على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الاسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركات النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على المحاور الرئيسية و أماكن المتنزهات و الحدائق و الطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة و التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء.

كما أكد محافظ القاهرة على التنسيق مع الإسعاف والجهات الصحية و التأكد من استعداد المستشفيات و المراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء و التمريض و توافر الأدوية و بصفة خاصة الأدوية اللازمة لحالات التسمم .

وشدد اللواء خالد عبد العال على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأتوبيسات وتقليل زمن التقاطر بينها طوال أيام العيد والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام ، ومتابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور و خاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات و الطرق المؤدية إليها ، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية و التأكد من توافر كافة شروط الأمن و السلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص و الإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد محافظ القاهرة وجود تنسيق مع إدارة مرور القاهرة للعمل على سيولة الحركة المرورية خلال فترة إجازة العيد.