شكرا لقرائتكم خبر عن "عيدك أحلى بدون إدمان" مبادرة لصندوق مكافحة الإدمان للتوعية خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الإدارة، مبادرة " عيدك أحلى بدون إدمان" للعام الثانى، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتهدف المبادرة توعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات، وتوعية الأطفال بأضرار التدخين فىِ أماكن تواجد الأطفال والأسر، مثل ساحات صلاة العيد والاماكن العامة بالعديد من المحافظات، وذلك على مدار أيام عيد الفطر والتشديد على ضرورة تجنب وجود الأطفال في الأماكن التي يتواجد فيها المدخنون، ورفع وعى النشء بعدم تقليد من يدخنون أو يتعاطون المخدرات، وتنظيم فعاليات في الحدائق العامة والمنتزهات كما تضمنت المبادرة توزيع بلالين وألوان على الأطفال تتضمن رسائل توعوية، إلى جانب رقم الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023 "، كما تضمنت المبادرة أيضا بث رسائل توعية للشباب والأسر بأضرار تعاطى المواد المخدرة.















ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ،وكذلك أيضا تنفيذ أنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال .

وأضافت "القباج " أن المبادرة تستهدف التوعية بأضرار تعاطى المخدرات لمختلف الفئات، وإلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" وشرح دور الأسر فى الاكتشاف المبكر للتعاطي، ومراحل العلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن المبادرة تستهدف أيضا إبراز الآثار السلبية لتعاطى المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم، حيث تشرح فرق المبادرة المختصة والمتطوعون لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أضرار المخدرات والتدخين، ويتواصلون مع الأسر ويردون على استفساراتهم حول طبيعة الإدمان وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن “16023” .



































