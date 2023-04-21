الاتحاد الرياضي للجامعات يلتقي وفدا صينيا لبحث مشاركة مصر بالدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية

وفي بداية اللقاء، رحب د.صبحي حسانين بالوفد، ونقل له تحيات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين مصر والصين في كافة المجالات، وبخاصة المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان إمكانية مشاركة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في الدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية (تشينجدو ٢٠٢٣ الصين)، والتسهيلات المقدمة من الجانب الصيني للبعاث المشاركة بالدورة، والتي من بينها تقديم تخفيض ٥٠٪؜ من قيمة الإقامة والإعاشة.

كما ناقش اللقاء إمكانية وجود اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية للدورة، ودعم بعض الشركات الصينية لرعاية منتخبات مصر الجامعية.

ومن جانبه، أكد الوفد الصيني عمق العلاقات الصينية المصرية، مشيرًا إلى أهمية مشاركة البعثة المصرية في الدورة العالمية للألعاب الجامعية الصيفية (تشينجدو ٢٠٢٣ الصين) والتي تنظمها الصين للمرة الثالثة، بمشاركة (٨٠) دولة حتي الآن، مؤكدًا حرصه على دعم البعثة المصرية للمشاركة في أكبر عدد ممكن من الأنشطة الرياضية بالدورة، بالإضافة إلى دراسة تقديم حزمة أخرى من التسهيلات لضمان مشاركتها، مشيدًا بالمشاركة المصرية المتميزة في العديد من الفعاليات الرياضية بالصين خلال الفترة الماضية، ومنها دورة بكين 2001، ودورة شنتزن 2011.

شهد الاجتماع، د.عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وأسامة خير مسؤول العلاقات الدولية بالاتحاد الرياضي للجامعات.