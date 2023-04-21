أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.