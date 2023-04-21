شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور "الخاقان" فى مسلسل جت سليمة.. فما معنى اللقب؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الخاقان جهلان "محمد ثروت" ضمن أحداث مسلسل جت سليمة حيث سجل ظهوره بخوذة تحمل قرونا فوق رأسه، وقد دار حوار بينه وبين أحمد مساعديه أبدى فيه عجبه من أحد مواطنى مملكته الذى يسعى للعلم وهو ما يظهر أنه اسم على مسمى، فهو جهلان الذى يحب الجهل، لكن ما معنى كلمة خاقان وإلى أى الشعوب ينسب ظهورها؟











