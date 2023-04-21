شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يجري اتصالا هاتفيا بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان للتهنئة بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع خالد أحمد محمد نصر الدين رئيس البعثة التعليمية المصرية في دولة السودان الشقيق وعدد من أفراد البعثة، وذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، والاطمئنان على أوضاع البعثة في ظل الظروف الحالية في الأراضي السودانية.

وخلال الاتصال، ثمن الدكتور رضا حجازي الدور الهام الذي تقوم به البعثة التعليمية المصرية من تقديم الخبرات والخدمات التعليمية المتميزة داخل دولة السودان الشقيق.

كما أكد الوزير أنه يتابع عن كثب كافة التفاصيل المتعلقة بأوضاع البعثة البالغ عددها 151 مدرسا وإداريًا بالتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج لاتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامتهم.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن الوزارة على تواصل دائم مع أسر أفراد البعثة لطمأنتهم والتأكيد على المتابعة المستمرة لأوضاعهم.