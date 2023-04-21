شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس ثانى أيام العيد مائل للحرارة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر المبارك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، السبت ثانى أيام عيد الفطر المبارك، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء. استمراراً لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.. وزارة الداخلية تُعلن مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg). الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير سلع مخفضة لمدة شهرين طقس ثانى أيام العيد.. مائل للحرارة بالقاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 28

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 45 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات. في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع المصريين في السودان، وبذل كافة الجهود لضمان أقصى درجات السلامة لهم، قام مكتب جمهورية مصر العربية في وادى حلفا بالتواصل المستمر مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المواطنين المصريين عبر المعابر البرية السودانية دون عوائق. الخارجية: تنسيق مع السلطات السودانية لتسهيل عودة المصريين عبر المعابر البرية

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، قامت الوزارة بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هداية الرئيس عليهم الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم. أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المجمعات الاستهلاكية تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما سيتم فتح 30% من مخازن الجملة لتوفير احتياجات منافذ الصرف من السلع التموينيه إضافة إلى فتح منافذ التجزئة التابعه لشركتى الجملة العامة والمصرية إضافة إلى فتح مصنع تعبئه السكر بالسادس من أكتوبر خلال عيد الفطر المبارك. وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر المبارك الداخلية تسلم هدايا الرئيس السيسي لأسر الشهداء فى عيد الفطر.. فيديو

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، الجمعة، عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023 . القوى العاملة تعلن عن 1415 فرصة عمل فى 8 محافظات.. صور

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي هلال القمر الصغير لشهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 01 شوال 1444 الموافق 21 أبريل 2023، والانتقال نحو بداية الليل بآلافق الغربي وسيكون في حالة اقتران بكوكب عطارد. تقرر أن يفتح استاد القاهرة أبوابه في الرابعة عصر غدٍ السبت استعدادًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربى في ذهاب ربع نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا. استاد القاهرة يعلن مواعيد فتح أبوابه أمام الجماهير لحضور مباراة الأهلى والرجاء

المالية: 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين بعد زيادة الإردب لـ1500 جنيههلال عيد الفطر يزين سماء مصر والوطن العربى اليوم ويشاهد بسهولة.. تفاصيل

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب والسبائك الذهب، اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 في مصر وكذا البورصة العالمية، وهبط سعر الذهب العالمي إلى ما دون ألفين دولار للأونصة، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2400 جنيه. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2400 جنيه. عيار 18 يسجل 2057 جنيها. عيار 24 يسجل 2743 جنيها. الجنيه الذهب 19200 جنيه. أونصة الذهب 1985 دولارا.

أسعار الذهب في مصر أول أيام عيد الفطر الجمعة 21 أبريل 2023