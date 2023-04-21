شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يشارك أسر الشهداء والمصابين باحتفالية عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

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عدد الخليج 365 غدا

هدية السيسى ترسم البسمة على وجوه أسر الشهداء.. والأهالى يشكرون الرئيس: مصر لا تنسى أبناءها المخلصين.. فخورون بتضحياتهم ولن ننساهم طول العمر