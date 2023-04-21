شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ساحر.. اعرف طريقة الحصول على كابينة من كبائن ستانلى بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد كبائن " ستانلى " من أشهر كبائن الإسكندرية، والتى تتميز بموقع ساحر على شاطئ "ستانلى" وتطل على الخليج المائى وعلى كوبرى ستانلى السياحى مباشرة، وقد تم إعادة تطوير وترميم كبائن ستانلى عام 2017، لتصبح ذو مظهر جمالى وإضاءة لافتة ليلا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم.

وأعلنت محافظة الإسكندرية هذا العام لطرح مجموعة من كبائن "ستانلى" وعددها 179 كابينة بنظام المزايدة العلنية وحق الاستغلال بنظام 3 سنوات ونسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 10%، ونستعرض فى السطور التالية طريقة الحصول على كابينة بشاطئ ستانلى:

أولا: دخول المزايدة ويتم بشراء كراسة الشروط (قيمتها 299 جنيه) من إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية وسداد التأمين المؤقت 300 جنيه وتقديم المستندات المطلوبة والموضحه بكراسه الشروط.

ثانيا: سعر الكابينه يتحدد بناء علي الوصول لأعلى سعر فى المزايدة.

ثالثاً: سداد التأمين النهائي لكل عملية طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وهو عبارة عن نسبة 10% من القيمة الإجمالية لايجار الكابينة لمدة ثلاث سنوات وذلك عن طريق تحويل التأمين المؤقت الى تأمين نهائي أو استكماله فى حاله ماكان التأمين النهائي اكبر من 3000 جنيه قيمة التأمين المؤقت.

رابعاً : سداد قيمة إيجار السنة الأولى مضاف إليه مبلغ 1200 جنيه مصروفات الخدمات (استهلاك الكهرباء + المياه).

خامساً: يتم تسليم الكابينه واستخراج الكارنيهات للدخول من مقر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وحددت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية 4 شروط للمستأجر يجب الالتزام بها وهى أن مدة ايجار الكابينة 3 سنوات فقط، لا يجوز تأجير الكابينة من الباطن لشخص آخر، لا يوجد مبيت في الكابينة، سعر الكابينة يحدد بعد المزايدة العلنية لاعلي سعر وهو مقترح مقدم من المتزايد وعليه يتحدد السعر ويختلف من شخص إلى اخر.