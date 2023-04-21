شكرا لقرائتكم خبر عن العيد فرحة.. خريطة أماكن الفسح والخروجات فى عيد الفطر بالغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة البحر الأحمر إقبالا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على شواطئ البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة، ويقدم الخليج 365 لقرائه خريطة أماكن الفسح فى الغردقة فى فترات الليل والنهار أثناء قضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتى على رأسها بلا شك الرحلات البحرية العالم الأول والأساسى للترفيه فى الغردقة، وإذا ذكرت الأنشطة البحرية ذكرت جزيرة الجفتون أهم الجزر البحرية بالبحر الأحمر وأشهرها، والتى قوم على ظهرها وبجانبها عدة أنشطة بحرية منها السنوركلنج والغوص وغيرها من الأنشطة.

تضم تلك الجزيرة 4 شواطئ مختلفة وتبحر يوميا عشرات المراكب إلى تلك الشواطئ المختلفة لقضاء يوم هناك يبدأ من الثامنة صباحا وينتهى 4 عصرا لكل شاطئ تنطلق عليه المراكب برنامج معين.

تختلف الأسعار من مكان لاخر على حسب الخدمات المقدمة للسائح خلال الزيارة حيث أن هناك رحلات تضم وجبة الغداء وتسليم ادوات البحر وهناك رحلات بدون ذلك وتبدأ تلك الرحلات من 400 جنيه تقريبا وتصل إلى اكثر من 1500 جنيه فى بعض الاماكن..

وهناك رحلة بحرية أخرى تسمى رحلة السنوركلنج بالقرب من شواطئ الجفتون وبدون النزول على شاطئ الجزيرة يسمح بعمل سنوركلنج، وتناول وجبة غداء على متن اللنش السياحى يبلغ سعرها للفرد من 250 إلى 300 جنيه للفرد وهى ضمن الرحلات الأكثر طلبا.

ومن الرحلات البحرية والسنوركلنج لجزيرة الجفتون إلى رحلات البحرية التى تسمى رحلات المتعة، حيث يتم تجهيز لنش سياحى للقيام برحلة صيد وغالبا تكون تلك الرحلات شبابية، تقصد تلك الرحلات أماكن تواجد الأسماك، ويمكن أن تقضى يوما كاملا من الصباح للصباح أو نصف يوما من الصباح المساء أو العكس، تأتى بعد ذلك رحلة المتعة والإثارة وعلى اللعب مع الدولفين بمناطق تواجده بالغردقة، وهى عبارة عن الإبحار صباحا والقيام بوقفتين اسنوركل وجبة غداء والسباحة مع الدولفين وممارسة الألعاب المائية وسعرها للفرد 300 جنيه بالانتقالات.

رحلة الغواصة من أشهر الرحلات البحرية بالغردقة، برنامجها 3 ساعات من خلالها يمكن مشاهدة الشعاب المرجانية والأسماك المختلفة عن طريق الزجاج السفلى للمركب ويتخلل رحلة الغواصة عمل سنوركلنج، حيث تبحر يوميا الغواصة من مارينا الغردقة

وبانتهاء النهار وبدأ ساعات المساء تبدأ الرحلات والفسح الليلية بالغردقة والسهر فى جو اسرى ممتع، حيث تضم مدينة الغردقة عدد كبير من المناطق المختلفة للتنزه ليلا اغلبها مجانا والتى تبدأ بمارينا اليخوت التى تشهد اقبال عدد كبير من المواطنين فى فترات المساء.

تأنى مارينا اليخوت "مارينا الغردقة" على رأس أماكن الفسح بالليل حيث تحتوى تلك المنطقة على مجموعة كبيرة جدا من الكافيهات والبازارات السياحية، وترسم اليخوت بها منظرا مبهجا مع الإضاءة المختلفة التى تحتوى عليها.

الدخول لمارينا الغردقة مجانا لجميع الزوار، ويمكن الدخول وعدم الجلوس على أى كافيه أو مطعم بها ويمكن التنزه بها والتقاط الصور المختلفة مع أسرتك وسط يخوت عالمية على شاطئ البحر الأحمر.

كذلك الممشى السياحى القديم بمدينة الغردقة أكثر المناطق رواجا ليلا لما يحتويه من كافيهات وأماكن جلوس ولعب أطفال مختلفة وقربه من الفنادق السياحية جعله اكثر مناطق التنزه ازدحاما فى فترات الليل.

وممشى شارع شيرى بقلب مدينة الغردقة أيضا من مناطق الفسحة ليلا جلسة وسط اشجار كبيرة إلى مقاعد مخصصة للكبار ونافورة مياه ضخمة وكذلك أماكن للعب الاطفال، وممشى الشيراتون وزحمة الغردقة ليلا ممشى على جانبى أكبر شوارع المدينة وأشهرها أكبر سلسلة محلات سياحية على جانية تجمع كبير للفنادق وكذلك الكافيهات العملاقة يقصده الكثير للتعرف على مدينة الغردقة والتمتع بجمالها ليلا.

ومن الأماكن الشهيرة التى يفضلها زوار المدينة وكذلك قاطنيها كورنيش ميريت بعد تطويره وكذلك كورنيش فلفلة تلك الأماكن أيضا الأشهر فى فترات المساء بمدينة الغردقة حيث تم تطوير كورنيش الغردقة الشهير بكورنيش ميريت والمتواجد بوسط المدينة وتم تجهيزه بوضع مقاعد وشمسيات خشبية لاستقبال المواطنين عليها، حيث يشهد تلك الشاطئ فى فترات المساء إقبال كبير من زوار المدينة.