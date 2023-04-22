شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات وخط ساخن للشكاوى.. تقرير التنمية المحلية لأول أيام العيد بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار أول أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات علي الحدائق والحدائق العامة والمتنزهات في مختلف المدن والقري وذلك وسط هدوء واستقرار الحالة العامة ،كما أوضح تقرير قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة بالمحافظات لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ وحرصوا على تهنئة المواطنين وأبناءهم وتوزيع الهدايا وكعك العيد والحلوي والورود مشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر المبارك والعمل على راحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم .

كما أشار التقرير إلى رصد عدد من حالات البناء على الأراضى الزراعية والتي تم إزالتها على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد كافة القيادات بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد واستمرار فتح غرف العمليات والأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

ووجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء فى حالة أى أحداث طارئة، لافتاً إلى تلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo). ، و فاكس رقم 33374892 .