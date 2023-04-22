شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محور شينزوآبى بالقاهرة كليا لمدة شهر.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق محور شينزوأبى بالقاهرة كليا ابتداء من منتصف اليلية ولمدة شهر وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين بين الاتجاهين للكوبرى بمحور شينزوآبى المتجه إلى طريق السويس، الأمر الذى يتطلب غلق كلى لمحور شينزوأبى فى الوصلة من قبل كوبرى سبيل المؤمنين حتى بعد الكوبرى

وبناء على ما تقدم عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وتحويل الحركة على النحو التالى:

المتجه إلى طريق السويس من محور شينزوأبى يسلك يميناً طريق الخدمة فيما قبل أسفل كوبرى سبيل المؤمنين وإستكمال سير المركبات بطرق الخدمة فيساراً إتجاه محور شينزوأبى مرة أخرى تجاه طريق السويس.

وتكون مدة تنفيذ الأعمال ابتداء من الساعة 12,05 صباح غدا السبت ولمدة (30 يوم على أن يتم إعادة الشىء لأصله عقب الإنتهاء من الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.