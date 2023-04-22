شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من النصب فى خطوات قانوينة بسيطة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القانون لا يحمى المغفلين، جملة تتكرر بشكل يومى ردا على ما يتعرض له البعض من عمليات نصب، سواء عن طريق المستريحين الذين ظهروا مؤخرا، وكذلك النصب فى بعد الاماكن التى تبيع سلع مغشوشة، وفى ظل ازدياد عمليات النصب، ونقدم لكم نقاط هامة وضعها القانون لحمايتك من النصب:

- عدم توقيع أى ورقة أو عقد قبل أن تقرأ بنوده جيدًا.

- ألا تشترِى أى سيارة خارج دائرة الترخيص والمركبات، إلا لو كنت تسطيع الكشف عن ملف السيارة فى القسم التابعة له.

-لا تدفع أجرة المنزل دون أن تأخذ من المالك وصل يفيد بالدفع فى حالة الايجار.

- لا تتأخر فى تقديم شكرى عاجلة إذا تعرضت لأى ضرر، حتى لا يفعلها خصمك قبلك وتفقد حقك.

- استشارة محامٍ قبل أى إجراء ممكن أن يرتب عليك ضررًا فيه.

- لا توّقع مخالصة من العمل قبل أن تأخذ كافة مستحقاتك القانونية.

- لا تترك بطاقتك الائتمانية لآحد، ولا أى وثائق خاصة بك مهما كانت.

- بلاش تسجل مكالمات هاتفية، لأنها تعرضك للمُساءلة القانونية خاصة وأنها بدون علم المقصود بها.

- يجب الا تسب أحدًا على السوشيال ميديا لأنها تعرضك للحبس وللمساءلة القانونية.

- لو تعرضت للتهديد أو الابتزاز، لا تتأخر عن إخبار قسم الجرائم الإلكترونية التابع له.

- لا تُعطِ أحدًا مالًا دون أن توّثق عن طريق وصل أمانة أو ورقة مكتوب فيها صياغة مناسبة تثبت أنك قد أعطيته مال.

- يجب آنك تكتب عقودك عند محام، فهو أدرى وأعلم منك بكيفية صياغتها وتوثيقها، بما يتماشى مع مصلحتك.

- إياك تشترى عقارا على الخريطة قبل أن تتاكد أنه حصل على الموافقات الحكومية والتراخيص مع الضمانات وعليك الذهاب لموقع المشروع بنفسك.