إن كنت من مواليد 22 أبريل.. اعرف كيف تحتفل بعيد ميلادك فى يوم الأرض

القاهرة - سامية سيد - إن كنت من مواليد يوم 22 أبريل، فاعرف إنك مولود فى يوم مميز عالميا، حيث يحتفل العالم بأجمعه بيوم الأرض فى هذا اليوم من كل عام من داخل المحميات الطبيعية بمشاركة وزيرة البيئة، والمهتمين بالعمل البيئى حيث أن الخروج للأماكن العامة والهواء الطلق هو احد طقوس الاحتفالات بيوم الارض هذا العام ،

أولا عليك أن تعرف بعض المعلومات عن هذا اليوم المميز، بخلاف انك كنت من مواليده، ففى مؤتمر اليونسكو عام 1969 الذى عقد فى سان فرانسيسكو، اقترح جون مكونيل أحد النشطاء فى مجال السلام أن يكون هناك يوما لتكريم الأرض و السلام، حيث احتفل العالم لاول مرة بيوم الارض، خلال شهر مارس يوم 21 عام 1970، لانه أول أيام الربيع بنصف الكرة الشمالى، الا انه بعد ذلك تم التصديق على يوم اسموه يوم تحقيق توازن الطبيعة، ووقع عليه الأمين العام فى الأمم المتحدة، واحتفلوا به بعد مرور شهر، يوم 22 ابريل ليصبح هو تاريخ الاحتفال بيوم الأرض ويصبح يوما منفصل تتم فيه التوعية البيئية.

يمكنك دعوة أصدقاؤك للاحتفال و المشاركة بشكل مختلف بعيد ميلادك هذا العام، ويمكنك أن تحول عيد الميلاد لحفلة إعادة التدوير، او حفلة بستنة وزراعة ونزهة فى الاماكن النفتوحة، فيمكنهم الاعتماد على الزينة الطبيعية من النباتات فى أصص أو الزهور التى يمكن أن تتضاعف لتناسب الحفلات، او أن تكون تورتة عيد ميلاد على شكل كرة أرضية أو حيوان أو رمز إعادة التدوير.

يمكنك أيضا أن تتشارك مع اصدقاءك فى بعض الأنشطة الترفيهية، و عمل مسابقة لجمع القمامة من الشاطئ أو الحديقة، أو أى مكان عام آخر قريب منك، كما يمكنك قراءة كتب أو قصص عن الطبيعة، او زيارة لحديقة الحيوان أو حديقة نباتية، ويمكنك ايضا أن تحتفل بعيد ميلادك بالاستمتاع فى الهواء الطلق، او التنزه او غرس شجرة أو غرس زهور، أو أعشاب أو خضروات فى حديقة منزلك.

بالتأكيد لو احتفلت بهذه الطريقة أو ايا منها سيكون احتفالا مميزا بيوما مميزا وذكريات مختلفة.

جدير بالذكر أنه خلال عام 2016 وقعت الولايات المتحدة الامريكية والصين وحوالى 120 دولة أخرى، ما يسمى باتفاقية باريس التاريخية، خلال الاحتفال بيوم الأرض 2016، وتضمن التوقيع على الاتفاقية، مطلب رئيسى لدخول تنفيذ المشروع التاريخى، الخاص بمعاهدة حماية المناخ.