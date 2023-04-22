وزارة الصحة تكشف للمواطنين خطين ساخنين للإبلاغ عن حالات التسمم وعلاجها

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، خلال احتفالات عيد الفطر حيث تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد جميع الفرق الطبية والإسعاف والتمريض طوال أيام الاحتفالات لاستقبال أى حالات طارئة بالمستشفيات.

وأكد انعقاد الغرفة المركزية للطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة، لتلقى البلاغات والتعامل الفورى معها، على مدار الساعة، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة على محلات ومنافذ تجارة المواد الغذائية طوال أيام العيد.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان،توافر مصل التسمم الممبارى الخاص بعلاج التسمم الغذائى الناتج عن البكتيريا اللاهوائية الموجودة فى الأسماك المملحة، والذى يعد من أهم أعراضه تشوش الرؤية والشعور بضيق التنفس، موضحة أن المصل متوفر فى جميع المستشفيات الحكومية، ومراكز السموم على مستوى الجمهورية بالمجان، وفى حال الشعور بأى أعراض يمكن الاتصال بالخط الساخن 137 أو 16474.