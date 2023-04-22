قائمة المزارات الأثرية للأهالى والضيوف فى الأقصر خلال عيد الفطر × 9 معلومات

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجميع أيام الأعياد السنوية للإستمتاع على طريقتهم الخاصة فى محافظة الأقصر، بزيارات أسرية مبهجة للاستمتاع بالأجازة والعيد فى مختلف الأماكن السياحية والأثرية، حيث تضم الأقصر عددا كبيرا من المعابد الفرعونية المميزة والمقابر والمتاحف التى يتم فتحها فى أيام العيد للجميع للاستمتاع بالعيد بين التاريخ المصرى القديم.

ويرصد ”الخليج 365” خريطة المزارات الأثرية المميزة فى شرق وغرب محافظة الأقصر:-

1. تضم محافظة الأقصر فى البر الشرقى عدد كبير من المعابد التى يزورها الأهالى خلال الأعياد

2. يوجد فى البر الشرقى معبد الأقصر على كورنيش النيل ومعابد الكرنك أكبر دور عبادة فى العالم

3. توجد فى شرق الأقصر متحفين هما متحف التحنيط ومتحف الأقصر

4. فى البر الغربى توجد معابد فرعونية ومقابر تاريخية لملوك الفراعنة الذين بنوها على مسافات قريبة من نهر النيل

5. تعتبر معابد مدينة هابو من أهم المعابد التى شيدها الملك رمسيس الثالث للطقوس الجنائزية

6. يوجد بالبر الغربى معبد الرمسيوم الذى بناه الملك رمسيس الثانى

7. يوجد غربًا معبد الملكة حتشبسوت وهو قبلة لجميع السائحين الأجانب والمصريين خلال زيارة الأقصر

8. يضم البر الغربى معبد الرمسيوم وتمثالى ممنون ومقابر وادى الملوك والملكات ومقابر النبلاء

9. تضم الأقصر أيضًا معبد مونتو فى مدينة الطود ومعبد خنوم بمدينة إسنا