شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة حيوان النزهة.. 71 عاما مقصدا للزائرين من الإسكندرية والمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد حديقة حيوانات الإسكندرية أو حديقة النزهة كما بين أهالى محافظة من أشهر الاماكن السياحية والترفيهية، حيث تصنف حديقة حيوانات النزهة كثانى أكبر حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة فى القاهرة نظرًا لكونها تضم فى داخلها أعداد كبيرة لمختلف أنواع الحيوانات البرية والمائية ومساحتها تصل إلى 24 فدانًا، حيث تم افتتاحها كحديقة حيوانات رسمية فى مدينة الثغر عام 1952، وتضم مجموعة نادرة من فصائل الحيوانات والطيور والزواحف من كل بقاع الأرض.

وفى عام 2019، خضعت حديقة حيوان النزهة إلى عملية تطوير وترميم هى الأكبر منذ إنشائها، لحماية مبانيها العريقة، وشملت خطة التطوير التى نفذتها الإدارة المركزية لحدائق الحيوان برئاسة الدكتور محمد رجائى، معظم بيوت وأقفاص الحيوانات، إلا أن أبرزها كان ترميم "صالة السباع" الأثرية، بالتعاون مع أساتذة من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية

وحديقة حيوان الإسكندرية، وهى من المقاصد الأولى لأهالى الإسكندرية والمحافظات الأخرى، لقضاء يوم مع أسرهم ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة وكذلك قلعة قايتباى الأثرية.





كما تتميز حديقة حيوان النزهة بالإسكندرية، أنها أشهر الاماكن المميز لقضاء العطلات والأعياد مع الأسرة ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة.

وتكون أسعار دخول حديقة الحيوان بالإسكندرية 5 جنيهات ومواعيد فتح الحديقة الساعة 8,30 صباحا وتكون مواعيد غلق الحديقة الساعة 5 مساء، أما أسعار دخول الوحدات الداخلية بالحديقة 5 جنيهات لكل من: البرج -الكارته -المتحف -بيت الزواحف، حيث أن تذكرة الدخول للحديقة، بسعر 5 جنيهات تشمل مشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، المتعددة منها: الأسود - السباع - القرود بجميع أنواعها - طيور الزينة - الطيور المائية - سبع البحر - الدببة بجميع أنواعها - الأحصنة النادرة - الجمال المغربى والاستوائى - النعام بجميع أنواعها.

وتحتوى حديقة حيوان الإسكندرية، على عدد مختلف من الحيوانات وأصناف مختلفة من الحيوانات، لا غرابة فى أن تكون حديقة حيوان الإسكندرية، من أماكن السياحية فى الإسكندرية التى يُقبل الناس على زيارتها مرارًا وتكرارًا لاستماع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.

وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى مصر بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعًا مبهرًا فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه، فى الإسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.



الدب فارس في حديقة الحيوان بالإسكندرية



الزائرين داخل حديقة الحيوان بالإسكندرية



حديقة الحيوان النزهة بالاسكندرية



حديقة الحيوان بالإسكندرية مقصد الزائرين



حديقة الحيوان بالإسكندرية