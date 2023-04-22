شكرا لقرائتكم خبر عن ما الجهة المحددة لقبلة المساجد ومواقيت الصلاة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشئت الهيئة المصرية العامة للمساحة عام 1898 وهى مسئولة عن توثيق وتدقيق خرائط مصر منذ نشأتها وحتى الآن، وكذلك أملاك الدولة، وتدقيق وتحديد ملكيات الأفراد من الأراضى و العقارات، بما يسهم فى القضاء على النزاعات.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول هيئة المساحة

1-لها خبرة تزيد على 123 عامًا فى مجال المساحة، ومعلومات الأراضى.

2-تتحمل مهمة إمداد الحكومة والقطاع العام والخاص والمواطنين بالمعلومات.

3- مسئولة عن تنفذ جميع أنواع القياس والخرائط والشبكات وتعيين حدود الملكية والعقارات اللازمة، بالإضافة إلى صرف التعويضات للمتضررين سواء كانوا أشخاصًا أو هيئات خاصة أو حكومية والبت فى نزاعات الأهالى.

4-تتولى تحديد مواعيد مواقيت الصلاة من خلال الادارة العامة للجيوديسيا بالتنسيق مع دار الإفتاء والأزهر وهيئة الأوقاف.

5-تقدم خدمات الحسابات الفلكية واصدار التقويم وتحديد قبلة المساجد وخطوط وقوف المصلين، وحساب مواقيت الصلاة فى مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية .

6- تستطلع أهلة الأشهر الهجرية من خلال لجان رصد فى محافظات " الفيوم و الغردقة وأسوان وسوهاج ومرسى مطروح وقنا والوادى الجديد"، بالتنسيق مع معهد البحوث الفلكية .

7-تشترك مع الشهر العقارى والضرائب في عملية تسجيل الملكيات حيث تقوم الهيئة بالعمل المساحي، وإعطاء المواطن خريطة ودفتر مسجل فيه بيانات الملكية والضرائب المقررة و يحرر الشهر العقارى عقد الملكية.