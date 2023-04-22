شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أماكن لا تفوتها فى زيارتك لمحمية وادى الريان فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إن كنت من هواة الرحلات الاستكشافية، والباحثين عن الاستمتاع بالطبيعة والأماكن الشاسعة، الذى يحكى لك كل ركن فيها قصة أثر ورحلة عالم، وإبداع الخالق، فعليك زيارة محمية وادى الريان فى محافظة الفيوم، تلك المحمية التى تم إعلانها عام 1989 وتقدر مساحتها بحوالى 1759كم2، والتى وصفتها وزارة البيئة بأنها محمية تنمية موارد وأثر قومى طبيعى.

خلال هذا التقرير سنرصد لك اماكن لا تفوتها خلال زيارتك لمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم والتى تبعد عن القاهرة حوالى150كم، حيث أن منطقة وادى الريان تتميز ببيئتها الصحراوية المتكاملة، والكثبان الرملية وعيون المياه الطبيعية، وتنوع الحياة نباتية المختلفة، إضافة للتنوع فى الحيوانات البرية والحفريات البحرية.

تتضمن محمية وادى الريان أربع أماكن التى لكل منها روح وإحساس جمالى مختلف

1- المنطقة الاولى هى منطقة الشلالات، فلا يمكنك زيارة الفيوم دون الذهاب للشلالات، التى سيبهرك شكل انسياب المياة منها وهذا الارتفاع الشاهق لها، هى ليست مجرد مياه عادية أو شلال لالتقاط الصور، هى مناطق تكونت نتيجة تجمعات مياه الصرف الزراعى .

2- المنطقة الثانية هى منطقة عيون الريان، التى يلجاء إليها الزائرين للاستشفاء ، حيث أنها يوجد فيها أربعة عيون كبريتية طبيعية، و بها عدد من الكثبان الرملية طولية كثيفة متحركة ، تنمو فيها مجموعات من النباتات الصحراوية يصل عددها إلى 16 نبات، كما أنه يمكنك خلال تواجدك فيها مشاهدة بعض الحيوانات البرية النادرة، والتى يصل عددها لحوالى 15 نوع، منها الغزال الأبيض والغزال المصرى والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر ، ولابد أن تعرف أيضا أنه يوجد فيها حوالى 16نوع من الزواحف واكثر من 100 نوع من الطيور المقيمة والمهاجرة.

3- المنطقة الثالثة هى جبل الريان والذى يسمونه جبل المشجبيجة، الذى يعرفونه بالصخرة المفلوقة وهو من الاماكن المفضلة للزائرين ، حيث يمكنك وانت هناك أن تتمكن من رؤية بانوراما لوادى الريان، كما يمكنك المشاركة أو تنظيم أحد الرحلات الخلوية والسفارى ، حيث أن هذا الجبل يشتمل على عدد من الأخاديد العميقة .

4- المنطقة الرابعة وهى وادى الحيتان، تلك المنطقة التى بها كم هائل من الحفريات البحرية، وهى منطقة تقع فى الشمال الغربى لمحمية وادى الريان، ويؤكد الباحثين أنه يعود عمرها إلى حوالى 40 مليون عام، وانت هناك سترى حفريات تروى لك ان فى هذا المكان كان يوجد بحر يعج بالحيتان وأسماك القرش، حيث لم يتبقى منهم سوى هياكل متحجرة للحيتان البدائية وأسنان لسمك قرش وبعض الأصداف وغيرها من الحيوانات البحرية، فكل المساحة تعتبر متحف مفتوح